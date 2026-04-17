鉄筋結束ロボット「トモロボ」 香川県三木町の建ロボテックが2026年度「知財功労賞」の「特許庁長官表彰」（知財活用ベンチャー）を受賞しました。経済産業省 特許庁は、知的財産権制度の発展及び普及・啓発に貢献のあった個人・企業を表彰しています。建ロボテックは、職人の高齢化や人手不足が深刻な建設業界において、鉄筋工事における鉄筋結束作業を自動化したロボット「トモロボ」を開発し、普及させた点などが