元広島監督の今西和男さんについて言及日本代表・森保一監督は4月17日、前日の16日に85歳で肺炎のため死去した恩師の今西和男さんを悼んだ。都内の衆議院第二議員会館で行われた「サッカー外交推進議員連盟」および「障がい者サッカーを応援する国会議員連盟」合同総会に出席。その後に取材に応じ、「本当にいろんなことを教えていただいた」と涙ながらに話した。今西さんはマツダSC（現・広島）でスカウトやフロントとして手