神戸GK前川黛也がスーパーセーブヴィッセル神戸は4月17日、サウジアラビアのジェッダで行われているAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝で、カタール1部アル・サッドと対戦。3-3でPK戦までもつれ込む激戦を制し、準決勝進出を果たした。ヘッドギアを着けてフル出場したGK前川黛也がスーパーセーブでチームを勝利に導いた。試合は激しい点の奪い合いとなった。神戸は後半20分まで1-3とビハインドを背負っていたが