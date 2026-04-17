見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第15回）が17日に放送され、りん（見上）の周囲の怪しい人影が描かれ、次週予告で不穏なシーンも映し出されると、ネット上には「怖い」「手荒なことしないで」「ピンチなのかな…」といった反響が寄せられた。【写真】ネット「圧巻」「素敵」称賛続々の多部未華子のドレス姿直美（上坂）の