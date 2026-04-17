オホーツク地域の海の幸など、北見市の特産品を一堂に集めた物産展が4月17日から高知市で始まりました。高知市のひろめ市場で4月17日から始まった「オホーツク北見フェア」は、高知市の姉妹都市である北海道北見市との交流事業として開かれているもので、今回で17回目です。会場には3月末から4月中旬までしか獲れない「オホーツク海明け春毛蟹」や、北見市のてんさい糖やシロハナマメで作ったプリンなど、オホ&#