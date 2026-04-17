☆楽天―ロッテ（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝藤井、ロッテ＝種市ロッテの種市が今シーズン初登板先発。今年の３月に開催されたＷＢＣで登板した日本代表の投手では、１４人の中で最後の登場となった。ＷＢＣで登板した侍ジャパン投手のうち、ＮＰＢの所属は１１人。これまでに先発した投手は７人いる。初戦の勝敗を見ると、●−●−−●○。白星は４月１４日の曽谷（オ）だけで１勝３敗だ。米大リーグでは山本（ド