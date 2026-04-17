高知県四万十町の四万十川で、今年もたくさんのこいのぼりが空を舞い、訪れた人の目を楽しませています。優雅に四万十川の上空を泳ぐこいのぼり。四万十町十川で毎年この時季に行われる「こいのぼりの川渡し」は、地域の人たちで作るグループが、訪れた人に楽しんでもらおうと取り組んでいます。四万十川の上空には500匹ほどのこいのぼりが、長さ約600メートルにわたって広がり、春のさわやかな風をうけてゆらゆらと揺