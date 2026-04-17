今年は午（うま）年。「馬とゆかりのある場所」を取り上げる企画「馬さんぽ」（随時掲載）第３弾は、北海道苫小牧市にあるノーザンホースパークの「きゅう舎３」を紹介。功労馬としてけい養されているハヤヤッコ（セン１０歳）に密着した。昨年の８月下旬から一般見学がスタートしてから約８か月。ノーザンホースパーク職員の山本佳汰さんに話を聞いた。■とっても表情豊か！真っ白な馬体。黒いうるっとした大きな瞳が興味深そ