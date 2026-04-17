◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル）２５年の最優秀障害馬エコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は、６枠６番に決定。昨年の本レース、中山大障害に続く３度目の頂点を目指す。障害転向後の２戦を楽勝中の新星ホウオウプロサンゲ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）は３枠３番、引退を表明した石神深一騎手のラストＧ１となるプラチナドリ