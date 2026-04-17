ディズニーストアに、人気イラストレーターmikkoさんが描く『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインした新コレクション「Illustrated by mikko」が登場。やさしい色合いと繊細なタッチが引き立てる、キャラクターたちの愛らしい表情が魅力のグッズが展開されます☆ ディズニーストア『リトル・マーメイド』コレクション「Illustrated by mikko」 スケジュール：先行発売日：2026年4月21日（火）より順次先