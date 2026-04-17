元ＳＫＥ４８のメンバーでフリーの柴田阿弥アナウンサー（３３）が大学院卒業を報告し、多くの反響が寄せられている。柴田アナは１７日までにインスタグラムを更新し、「大学院卒業年度末新年度でバタバタしていてＳＮＳに書くのが遅くなりましたが、この３月で専門職大学院を卒業しました公共政策修士課程を修了しました！」と伝えた。「地元の大学に通っていた頃は、自分が大学院に行くなんて想像もしていませんでし