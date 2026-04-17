ミス東大のあさがフリーアナウンサーのまさかつと一夜を共にし親密な様子を見せた。【映像】ミス東大美女と男性アナウンサーが…一夜を共にした朝の風景4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して