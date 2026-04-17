タレントの青木さやか（53）が生活感あふれる自宅や手料理を公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】リノベした青木さやかの自宅（複数カット）＆手料理2025年4月25日に更新したYouTubeチャンネルで、2LDKから1LDKにリノベーションした自宅マンションのルームツアー動画を公開した青木。広々としたキッチンやリビングなどを披露し、話題を呼んでいた。生活感あふれる自宅の様子を披露2026年4月14日に更新したInstagram