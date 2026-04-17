高岡市の伝統産業、菅笠づくりについてまとめたDVDが完成し、富山県内の学校や図書館などで郷土を学ぶために使われます。DVDは、高岡市や地元で活動する菅笠技術保存会の協力を得て、県映像センターが作りました。越中福岡の菅笠づくりは、およそ400年の伝統があり、原材料のスゲの栽培から販売まで一貫した体系を保ち、全国シェア9割を誇りますが、担い手の高齢化と減少が課題です。DVDは、越中福岡の菅笠の特徴や、菅笠づ