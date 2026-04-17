東京パラリンピック™の車いすバスケットボールで銀メダルを獲得した藤本怜央（42）が、18日に開幕する韓国リーグ『KWBL』の2シーズン目に向け、意気込みを語った。昨シーズン途中から春川タイガースに加入し、主力選手として活躍。プレーオフ・ファイナルに進出し、日本人初の韓国リーグ制覇を目指したが、準優勝に終わった。2シーズン目を前に藤本は「昨シーズンのファイナルは最終戦まで持ち込めましたが、最後勝ち切るこ