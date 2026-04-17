「となみチューリップフェア」が今月22日に開幕するのを前に会場では遮光ネットを外すなど準備が着々と進んでいます。砺波チューリップ公園の大花壇では、開花をフェアの時期に合わせるため、日差しを遮っていたネットの取り外し作業が始まりました。ことしは、4月に入ってから気温の高い日が続いたため生育が早く、例年より1週間ほど遅れて取り外しました。公園を管理する「砺波市花と緑と文化の財団」によりますと、