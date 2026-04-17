カンテレ（関西テレビ）は１７日、京都府南丹市で安達結希さん（１１）が遺体で見つかった事件で死体遺棄容疑で逮捕、送検された安達優季容疑者（３７）とは別人の映像を、同社の情報番組で誤って放送したことを明らかにした。同社によると、１６日にフジテレビ系で放送した同社制作の情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」で、京都地検に送検された別人の映像を、安達容疑者として午後１時台に３回放送した。放送直後、社