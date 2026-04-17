【UEFAヨーロッパリーグ】セルタ1−3フライブルク（日本時間4月17日／バライードス）【映像】衝撃の股抜きダイレクトシュートフライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人が、卓越した技術でゴラッソ。チームを勝利へと導く鮮やかな一撃にはファンも騒然となっている。日本時間4月17日、フライブルクはUEFAヨーロッパリーグの準々決勝セカンドレグでセルタと対戦。この日もファーストレグと同様に4―2―3―1のトップ下で先発し