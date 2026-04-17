お笑いコンビ、バイきんぐが単独ライブ「暴音（ぼうおん）」を日本全国7都市で9公演行うことが17日、発表された。7月3、4日の東京2DAYSから、広島、福岡、愛知、大阪、石川、宮城を経て8月28日の東京ファイナルまで、日本全国7都市で9公演が行われる。司会、キャンプ芸人、そしてバラエティーと大活躍の小峠英二（49）と西村瑞樹（48）だが「キングオブコント2012」王者である2人の真骨頂はコント。2008年の初単独ライブ「鬼火」か