お散歩中、小学生の男の子にハイテンションで声を掛けられたというゴールデンレトリバーさん。思った以上にファンサをする微笑ましい光景が話題になっているのです。 思わず笑顔になってしまう、素敵なエピソードは記事執筆時点で123万回を超えて表示されており、5.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：夜、大型犬の散歩中『小学生の男の子』からテンションMAXで声を掛けられ…まさかの