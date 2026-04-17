お兄ちゃんへ塩対応する柴犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で294万5000回再生を突破し、「切なすぎるw」「静止画かとwww」「ええ顔しとる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：お母さんとお姉ちゃんの帰宅には大喜びする犬→お兄ちゃんの場合は…辛辣すぎる『態度の違い』】 お母さんのお出迎え TikTokアカウント「happinessboy0104」の投稿主さんは、柴犬の『福』