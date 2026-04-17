視聴者の方々の意見や感想を番組作りに生かすKYTの番組審議会が開かれました。 今回の議題は、3月に放送した、「お仕事おわりました。」です。 鹿児島で働く人に1日密着し、地元で働くことに注目しようと企画、放送しました。 委員の皆さんからは、「取材先もバランスよくチョイスされていた」「大学生など、若者にも響く内容だった」「若者の県外流出を防ぎたいという、番組の意図が伝わった」といった感想が出されました。一方、