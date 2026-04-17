サクラ前線の北海道内上陸で、札幌や函館でも連日開花が待ち望まれていますが、開花の発表にはまだ時間がかかりそうです。札幌市中央区の札幌管区気象台です。きょうこそ開花発表！といきたいところでしたが…（札幌管区気象台高山昌士さん）「まだ開花宣言ではないです。気温の上がり方にもよるのですが、週末には咲くかもしれない」開花の基準となる５輪には届きませんでした。一方、函館市でも…うっすらとピンクに色づいてい