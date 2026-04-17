鹿児島市は女性活躍の推進に関する助言や啓発を行う「女性活躍アドバイザー」に委嘱状を交付しました。鹿児島市の「女性活躍アドバイザー」に就任したのは医薬品開発の受託研究を手掛ける新日本科学の長利京美専務です。新日本科学は女性が活躍できる様々な取り組みを進めていて、経済産業省と東京証券取引所が選定する女性の活躍を推進する上場企業「なでしこ銘柄」にも選ばれました。（新日本科学長利京美専務