国会では、政府のインテリジェンス機能の強化に向けた「国家情報局」設置法案について、高市首相が出席して、審議が行われました。中継です。野党側は、政府による情報収集において、デモや集会に参加した一般市民も監視対象となるのか、と高市首相に認識をただしました。中道改革連合・長妻昭議員「政府の政策に反対するデモや集会に参加しただけの人に対して、顔写真撮影や本名、職業を調査をしていくと、これはしませんね」高市