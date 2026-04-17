漫画『ソーシャルキングダム再炎』の公式Xが更新され、漫画『スラムダンク』作者・井上雄彦氏が描いた信と王騎将軍のイラストが公開されると、ネット上で話題になっている。【画像】画力ヤバい！井上雄彦が描いた『キングダム』信と王騎のイラストＸにて、井上氏は「キングダム連載20周年おめでとうございます。思えばキングダム連載前の原型のネームを見せてもらってからもう20年以上、私まで感慨深いものがあります。体には