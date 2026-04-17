ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来と木原龍一。4月17日、2人がそれぞれのSNSで、今シーズンを持って引退することを発表した。【写真】「異次元すぎて…」ファンも驚愕したりくりゅうの“神技”動画連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告したりくりゅう。「私たちはやり切ったという気持ちで