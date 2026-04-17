サッカー北中米クラブNo.1を決める戦い、北中米チャンピオンズカップの解説を務める林陵平さんが、注目ポイントを語ってくれました。北中米カリブ海サッカー連盟に所属する41協会の中から27クラブが出場している今大会。林さんは、北中米地域のサッカー熱の盛り上がりに驚いたそうです。「FIFAワールドカップが開催されることもあって、すごく盛り上がっていますね。特にアメリカはメッシや、ソン・フンミンといったスター選手がい