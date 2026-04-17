“選ばれざる者たち”への方針が、物議を醸している。4月14日、中道改革連合は今年1月から2月にかけて行われた衆院選の落選者に対する“支援制度”を、5月から開始すると発表した。【写真】国会の重要審議中に“あり得ない態度”…中道の女性議員「ハローワークに行け！」国民は激怒「発表によると、党本部が選定した対象者に月額約40万円の支給を検討しているといいます。支援制度は30人規模を対象に開始し、段階的に人数を増や