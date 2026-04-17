お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が、16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。芸人人生で初めてリクエストしたことを明かした。相方・柴田英嗣とのコンビでデビューし、今年で芸歴32年。これまで「自分の仕事を“こうしてほしい”とか、一度も言ったことがない」と打ち明けたが、「WBCだけは」と山崎。3月に行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、ベネズエラが