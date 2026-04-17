一時5万9000円を割った日経平均株価を示すモニター＝17日午前、東京都港区の外為どっとコム17日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日終値からの下げ幅は一時600円を超え、節目の5万9000円を割った。前日に大幅上昇した反動で、利益確定の売り注文が優勢となった。午前終値は前日終値比587円47銭安の5万8930円87銭。東証株価指数（TOPIX）は43.03ポイント安の3771.43。平均株価は前日までの3日間で30