アルゼンチン代表FWメッシ（ゲッティ＝共同）サッカーのアルゼンチン代表FWメッシがスペイン5部リーグのコルネリャを買収し、オーナーになったと16日、AP通信が報じた。バルセロナを拠点とする同クラブが「新たな1ページの始まりだ」と発表した。メッシは過去にスペイン1部の強豪バルセロナで活躍した。（AP＝共同）