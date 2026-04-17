「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、ＳＮＳで引退を表明した。多くの反響が寄せられる中、雑誌「家庭画報」（世界文化社）の公式インスタグラムでは「三浦璃来選手、木原龍一選手心を震わす美しいスケーティング、数々の苦難を乗り越えて競技に取り組むひたむきな姿に、たくさんの感動をいただきました。長い間の競技生活、本当にお