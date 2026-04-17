子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが4月16日、自身のブログを更新。体調不良のため、予定していた抗がん剤治療をキャンセルしたことを明かしました。【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん抗がん剤治療をキャンセル「体調がスッキリしなく」「副作用が色々と起こりそうな感じがして」古村さんは「今日は抗がん剤治療DAYでしたが体調がスッキリしなく」と切り出し、「何だか今日治療を受けられたと