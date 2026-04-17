SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が17日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。アップヘア＆ドット柄ワンピ姿の台湾ショットを披露した。「台湾なう」「米おんな」とつづり、アップヘア、ドット柄のワンピース姿でルーローファンや白米を手にしている写真をアップした。三上は、タレント活動のほか、インフルエンサーやアパレルブランド「ミストレアス（MISTREASS）」のプロデューサーなど多方面で活