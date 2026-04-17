ブラックマヨネーズの小杉竜一が１６日に、俳優の窪塚洋介に関するエピソードを話した２番組が同じ日に放送されてしまい、ネットでツッコミが上がった。小杉はＴＢＳ系「サンド屋台」で、品川祐監督の映画に出た際に、「藤原竜也さんとか一緒だった。窪塚さんが敵役で、めっちゃ怖い役だった」と説明。窪塚とは面識のない小杉は「知らんから、竜也とかが『めっちゃ怖いですよ、ちょっとでもミスしたら切られますよ』とか、めっ