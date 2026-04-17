ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来（手前）、木原龍一組＝2月、イタリア・ミラノ（共同）フィギュアスケートのペアで愛称「りくりゅう」の三浦璃来、木原龍一組が現役引退を発表した17日、関係者からはSNSなどでねぎらいの声が相次いだ。国際スケート連盟は2人の写真とともに「世界中が恋しく思うでしょう、りくりゅう。新たな挑戦をする2人の明