世界最大の格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は１６日、日本語公式「Ｘ」で２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（試合開始・午後２時半）のメインイベントで元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊と対戦するロッタン・ジットムアンノン（タイ）が「ＯＮＥ」でのラストマッチになることを発表した。「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ」は、ＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラ