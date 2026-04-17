開幕まで2カ月をきった『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバーの発表会見が5月15日に行われることになった。最終登録メンバーの人数は23〜26名（GKは最低3名）で、35〜55名（GK最低4名）の暫定リストの中から選出されることになる。そこで今回は、多くの日本国民が注目している最終メンバーの発表を前に、FIFAワールドカップ2022以降における“第二次森保政権”で最も多くの試合で起用された選手のトップ30をピック