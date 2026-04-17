この春入学した新一年生の児童を対象とした防犯教室が17日、石川県小松市の小学校で行われました。石川県小松市の小学校で行われたこの取り組みは、春から一人で登下校を始めた新1年生に安全意識を持ってもらおうと、小松警察署が開いたものです。この日は、知らない人に連れていかれそうになったら、大声で助けを求めることなどが盛り込まれた合言葉「いかのおすし」について重要性を呼び掛けました。 「せ～の、たす