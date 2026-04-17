Stray Kidsが、第4世代ボーイズグループ初となる記録を打ち立てた。『Chk Chk Boom』が、フランスレコード協会（SNEP）にてシングル・ゴールド認定を獲得した。【写真】フィリックス、“ファンタジー級”美貌で視線独占フランスレコード協会は先日、公式ウェブサイトを通じて、Stray Kidsが2024年7月19日にリリースしたミニアルバム『ATE』タイトル曲『Chk Chk Boom』がフランス国内で1500万ストリーミングを達成し、シングル・ゴ