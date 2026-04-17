メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県警捜査4課の男性警部補らがうその内容の供述調書を作成し、差押許可状を請求したなどとして、書類送検されました。 書類送検されたのは、捜査4課に所属する男性警部補(45)と男性巡査部長(42)の2人です。 愛知県警によりますと、2人は2025年4月、暴力団関係の事件捜査で関係者に容疑者の顔写真を1枚しか見せていないにもかかわらず、同じ日に5枚見せたという、うその内容の供述調