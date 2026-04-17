格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）の娘であるサランちゃんが、母でモデルのSHIHO（矢野志保）にそっくりなモデル級のスタイルで父を驚かせた。4月16日、YouTubeチャンネル「ChooSungHoon」には、「中学3年生サランの最初で最後の単独Vlog、パパのチャンネルはこれで引退？」というタイトルの動画が公開された。【写真】14歳!?サランちゃん、母譲りの美貌とスタイル制作陣がサランちゃんに「父の試合を見たことがあるか」と尋ねる