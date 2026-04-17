「君が死刑になる前に」（読売テレビ・日本テレビ系）の第3話が、16日に放送された。本作は、過去と現在の2つの時代を舞台に事件の隠された真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンスドラマ。（＊以下、ネタバレあり）7年前にタイムスリップした琥太郎（加藤清史郎）、隼人（鈴木仁）、凛（与田祐希）は、教師連続殺害事件を食い止めるべく動くが、第3の事件が起きてしまう。被害者の宮地（伊島空）は、すでに起きた2つ