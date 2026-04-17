倒木が相次いだ東京・世田谷区の砧公園で都による緊急点検が行われ、倒木の恐れのある樹木が57本見つかったことがわかりました。大塚隆広記者：東京都の職員がタブレットをつかって樹木をAI診断しています。砧公園では9日から、園内のすべての樹木およそ5000本を対象とした緊急点検が行われています。これまでに236本の点検を行ったところ、倒木の恐れのある樹木が57本、今後、精密診断を行う必要のある樹木が96本、見つかったとい