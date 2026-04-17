広島・東広島市の住宅街で16日、住宅で火災が発生した。目撃者によると、火は瞬く間に広がったという。焼け跡から1人の遺体が見つかった。40代の息子がけがをして搬送され、この家に住む70代の父親と連絡が取れていないという。「2階から真っ黒い煙が…」瞬く間に住宅へ広がる炎住宅をまるごと飲み込んだ真っ赤な炎。広島・東広島市の住宅街に破裂音が響き渡る。16日午前6時半過ぎ、火元の家に親子で住む40代の息子から「火が出て