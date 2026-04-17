【UEFAカンファレンスリーグ】ストラスブール 4−0 マインツ（日本時間4月17日／スタッド・ドゥ・ラ・メノ）【映像】好機演出の一撃スルーパス（実際の様子）マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、スルーパスで好機を演出。劣勢だったチームの中で、気を吐くプレーをファンたちが称賛している。マインツは日本時間4月17日、UEFAカンファレンスリーグのセカンドレグでストラスブールと敵地で対戦。佐野はアンカーとして先