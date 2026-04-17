安達優季容疑者「勾留請求」手続きのため京都地裁へ京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で見つかり、父親が逮捕された事件では、遺体が転々と動かされていた疑いもあり、警察は父親の車の押収に乗り出しました。中継です。【写真を見る】安達優季容疑者（37）の車を押収へ遺体が転々と動かされていた可能性も京都・南丹市捜査本部が設置されている京都府警・南丹署です。午前9時ごろ、安達優季容疑者（37）は勾留の可否をめぐ