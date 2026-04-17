アメリカのトランプ大統領は、交戦を続けるイスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したと発表しました。トランプ大統領は16日、自身のSNSで、レバノンのアウン大統領、イスラエルのネタニヤフ首相と相次いで電話会談したと投稿し、イスラエルとレバノンが日本時間の17日午前6時から10日間、停戦することで合意したと表明しました。アメリカ国務省の文書によりますと、10日間の停戦は「初期期間」で、交渉に進展があり両国が合意