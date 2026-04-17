【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】イスラエルとレバノンの両政府は１６日、１０日間の一時停戦で合意し、停戦は米東部時間同日午後５時（日本時間１７日午前６時）に発効した。イランは、親イラン勢力ヒズボラが絡むレバノンでの停戦を米国に要求しており、今回の停戦合意が実効性を持てば、米イランの協議が前進する可能性がある。仲介した米国のトランプ大統領がＳＮＳで発表した。米国務省が発表した合意内容